رمضان طنجة.. كورنيش “مرقالة” عشق الصائمين بعد الإفطار – فيديو

فيديو : يونس الميموني
يقصد الطنجاويون في رمضان عددا من الأماكن للافطار، وقضاء أوقات جميلة رفقة أصدقائهم، وعائلاتهم، وتعتبر “مرقالة” من بين أجمل المناطق الموجودة في طنجة، التي يزورها السياح من كل حذب، وصوب سواء المغاربة أو الأجانب، للاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بالمكان، المحاذي لسور المدينة القديمة، والمطل على الجارة إسبانيا.
ويزداد عشق المكان وقت غروب الشمس، حيث يستمتع الزوار بمنظر خلاب، يجعل الشخص يقع في عشق أبدي مع “مرقالة”.
وفي السياق ذاته عبر مجموعة من رواد المكان عن سعادتهم الكبيرة، وهم يتناولون وجبة الإفطار على صوت أمواج البحر الهادئة، في انسجام روحي متكامل مع سحر الطبيعة هناك.
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