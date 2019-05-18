طنجة.. مصرع سائق سيارة أجرة فقد السيطرة على مقوده

أودت حادثة سير، اليوم السبت، بكورنيش طنجة، بحياة سائق سيارة أجرة وإصابة 5 ركاب بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما انحرفت سيارته عن مسارها بطريقة مفاجأة.
وأوضح شهود عيان، في حديثهم لـ”اليوم 24″، أن سائق السيارة فقد السيطرة على مقوده، وهو ما تسبب في اصدطامه بعمود للإنارة العمومية، ثم انقلب عند حافة مدخل إحدى المرائب تحت أرضية المتواجدة بالكورنيش.
وحلت مصالح الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، فيما تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات “دوق دو طوفار”.
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