طمرة: إصابة شاب بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء السبت، بجراح في مدينة طمرة إثر تعرّضه لإطلاق نار.

ووصفت مصادر طبيّة جراح الشاب بالخطيرة.

وقالت مصادر صحافيّة إن الشاب في الأربعينيّات من عمره، وهو أحد أصحاب المحال التجارية المعروفين في المدينة.

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وشهدت طمرة، خلال الأيام الأخيرة، ازديادًا في أعمال العنف وإطلاق النيران، إذ أصيب شابان فجر السبت جراء إطلاق نار على مقهى، وأصيب 6 أشخاص، مساء الأربعاء الماضي، بجراح متفاوتة خلال شجار في المدينة.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن 32 شخصا من منطقة الجليل، شمالي البلاد، أصيبوا وتلقوا العلاج في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا خلال الثلث الأول من العام الجاري 2019 في جرائم إطلاق نار مختلفة، لقي أحدهم مصرعه، وذلك مقارنة مع 14 مصابا في الفترة الموازية من العام الماضي 2018، وبأن 29 من المصابين هم من المجتمع العربي، وأن 18 منهم من سكان مدينة طمرة في منطقة الجليل.

ويأتي استفحال جرائم القتل في البلدات العربية في ظل غياب سلطة إنفاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع في عدد جرائم القتل، بسبب تقاعس الشرطة بمكافحة العنف والجريمة، وتحريض الشرطة على العرب واتهام الضحية بعدم التعاون لفك رموز جرائم القتل.