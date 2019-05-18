بابا الفاتيكان للصحافيين: "تحرّروا من الأفكار المسبقة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال البابا خلال استقباله وفدا من الصحافيين، اليوم السبت، في الفاتيكان إنه من الضروري التمسك بالتواضع خلال عملهم، وعدم نشر الأخبار التي لم يتم التحقق منها بشكل كاف.

وصرّح في كلمته أمام وفد من جمعية الصحافة الأجنبية في إيطاليا "أنَّ الصحافي المتواضع هو صحافي حرّ، حرّ من أيّة تأثيرات، حرٌّ من الأحكام المسبقة، ولذا فهو شجاع".

وأضاف وفق ما نقله عنه موقع "فاتيكان نيوز" الرسمي في صفحته العربية "عليكم أنتم الصحافيّون أن تأخذوا بعين الاعتبار قوّة الأداة التي تملكونها وتقاوموا نشر أخبار لم يتمَّ التحقق منها بشكل كاف".

وقال "إنَّ التواضع يجعلنا نقترب من الواقع ومن الآخرين بموقف التفهُّم، الصحافي المتواضع يسعى ليعرف الوقائع بشكل صحيح وتام قبل أن يرويها ويحلِّلها".

Advertisements

وتابع قائلا "كم هو سهل عدم طرح الأسئلة والاكتفاء بالأجوبة الأولى والبقاء على السطح والمظاهر، والاكتفاء بالحلول التي لا تعرف تعب الاستقصاء القادر على تصوير تعقيدات الحياة الحقيقية".

وأضاف البابا "أن تواضع عدم معرفة كل شيء هو الذي يحرّك البحث، أما ادعاء المعرفة فهو الذي يعيقه".

وختم كلامه للصحافيين: "أن يكونوا مدركين أنّهم ومن خلال مقالة أو تغريدة أو نقل مباشر يمكنهم أن يفعلوا الخير ولكن أيضًا إن لم يكونوا متنبهين يمكنهم أن يسببوا الشرّ للقريب وأحيانًا لجماعات بأسرها".