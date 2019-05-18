انت الان تتابع تفاصيل خبر ليبيا.. حكومة الوفاق تطلق عملية عسكرية لبسط الأمن في البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 مساءً - أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً أنها مدت قواتها المدافعة عن العاصمة طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية، استعداداً لعملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على المتمردين وبسط الأمن في كل ربوع ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها اليوم السبت: إن "الإعداد جارٍ لعملية موسعة؛ للقضاء على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في محيط طرابلس".

ونشرت وسائل إعلامية تابعة لحكومة الوفاق مقطع فيديو، يظهر تنفيذ الطيران الحربي التابع لها غارات استهدفت آليات ثقيلة بمنطقة قصر بن غشير (جنوب طرابلس) كانت تمهد لتقدم قوات حفتر باتجاه طرابلس.

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وبين بيان الحكومة أن الضربات أسفرت عن تدمير دبابتين ومدفعية ثقيلة كانت تقصف الأحياء المدنية بالعاصمة.

وفي 4 أبريل الماضي أطلق حفتر هجوماً على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

ورغم أن قوات حفتر تمكنت من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، فإنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود مليشيات مسلحة في الشرق.