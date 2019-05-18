انت الان تتابع تفاصيل خبر حميدتي: قتلة المتظاهرين بالسجن وسنشكل حكومة كفاءات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 مساءً - أكد محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم 8 رمضان، مبيناً أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة.

وقال "حميدتي"، خلال كلمة له أمام حشد جماهيري، اليوم السبت، بالخرطوم: إن "قتلة المتظاهرين تم اعتقالهم، وسجلوا اعترافات قضائية وسيتم عرضهم عبر الإعلام اليوم".

وأضاف: "رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد".

واتهم نائب رئيس المجلس العسكري دولاً خارجية بقيادة حملة موجهة منظمة ضد قوات الدعم السريع، مؤكداً أن قواته جزء من الثورة وشراكتها حقيقية.

وأوضح أن السودان يوجد به الكثير من الخيرات، ويوجد احتياطي بملايين الدولارات داخل بنك السودان، مشدداً على أن بلاده لن تستدين من أحد أي أموال.

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وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير" قد قالت في مؤتمر صحفي، عقدته بالعاصمة في 15 مايو، إن قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الاعتصام، الاثنين 13 مايو، ما أسفر عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة نحو 200 بينهم 77 حالاتهم خطيرة.

وبرز اسم قوات الدعم السريع في الأيام القليلة التي سبقت انقلاب الفريق أول عوض بن عوف، على الرئيس عمر البشير، وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاماً.

وتشكلت قوات التدخل السريع عام 2013؛ من رجال قبليين بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، وتبعت في البداية جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وفي 11 أبريل الماضي عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكَّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات على إدارة المرحلة المقبلة، مع أحزاب وقوى المعارضة التي تطالب بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية.