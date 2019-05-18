انت الان تتابع تفاصيل خبر الملك سلمان يدعو لقمتين طارئتين خليجية وعربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 18 مايو 2019 11:53 مساءً - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت، دعوة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو القادم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن العاهل السعودي سيعقد القمة لبحث "الهجمات" على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، والهجوم على السفن التجارية في المياه الإقليمية للإمارات.

وقال المصدر،: إن "حرص الملك على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجه الدعوة لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة".

وأضاف: "الاعتداء الأخيرة لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".

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وأقرت السعودية، يوم (14 مايو)، ، بتعرض محطتي ضخ خط أنابيب لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع بالساحل الغربي، لهجوم طائرات دون طيار مفخخة "درون" وذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين إطلاق 7 طائرات مسيرة، وتنفيذها هجمات طالت منشآت حيوية سعودية، بحسب قناة "المسيرة" التابعة لهم.

كما اعترفت الرياض، مؤخراً، بتعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض بيان لوزارة الخارجية الإمارات، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد منطقة الخليج توتراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.