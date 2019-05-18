شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جمعية الأورمان بمصر تقوم بتوزيع كراتين شهر رمضان بدعم من تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

قامت جميعة الأورمان بمصر بتوزيع كراتين شهر رمضان الفضيل لعام 2019، إلى أبناء الشعب المصري. وتأتي توزيع كراتين رمضان اهداء من المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي بيراميدز المصري. وكان المستشار “تركي آل الشيخ”، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي “بيراميدز”، قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء برنامج إجتماعي شامل خدمي يهدف إلى المجتمع المصري.

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