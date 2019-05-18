شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بالسجن 20 عاماً لضابط أمريكي سابق بالمخابرات والان مع التفاصيل

بعد تهم لنقل أسرار دفاعية أمريكية، حكم على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالسجن 20 عاماً. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه حكم على ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهمة التآمر لنقل أسرار دفاعية أمريكية للصين. وأدانت هيئة محلفين اتحادية كيفن باتريك مالوري في يونيو (حزيران) 2018 بارتكاب عدة تهم بالتآمر لنقل معلومات تخص الدفاع الوطني لمساعدة حكومة أجنبية والإدلاء ببيانات كاذبة. Advertisements وقال مساعد وزير العدل الأمريكي جون ديمرز، في بيان إن "هذه القضية مثال مثير للقلق لضباط سابقين بالمخابرات الأمريكية تستهدفهم الصين ويخونون بلدهم وزملاءهم". وقالت وزارة العدل إن "مالوري(62 عاماً) تقلد عدة وظائف حساسة بوكالات حكومية وشركات مقاولات دفاعية. وعمل مالوري ضابطاً سرياً بالمخابرات المركزية الأمريكية وضابط مخابرات بوكالة مخابرات الدفاع".

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