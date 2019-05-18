قتيلان بهجوم مسلح على حقل (زلة) النفطي في ليبيا

طرابلس ـ وكالات: قتل شخصان في هجوم مسلح شنته مجموعة يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم “داعش” على حقل (زلة) النفطي جنوب مدينة اجدابيا الليبية. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المهاجمين اشتبكوا مع جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات قائد ما يسمى بالجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالقرب من البوابة الجنوبية لمدينة زلة واقتحموا حقل زلة التابع لشركة زويتينه النفطية واعتقلوا عددا من موظفي الشركة وبعض الحراس. يشار إلى أن منطقة زلة النفطية تحتوي على أكبر حقول النفط الليبية مثل حقل الظهرة وآمال أكبر الحقول المنتجة في ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم. وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر. وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.

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