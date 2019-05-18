العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة (داعش) غرب الموصل

على وقع تفجير استهدف مركز محافظة نينوى

الموصل ـ وكالات: بدأت القوات العراقية المشتركة امس تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” في المناطق الصحراوية قرب الحدود السورية غرب الموصل شمال بغداد. وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري إن “القوات الأمنية متمثلة بالفرقة 20 في الجيش العراقي، وبدعم من استخبارات وطيران الجيش، بدأت السبت تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الصحراوية المحيطة بقضاء البعاج غرب الموصل لملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابي”. وأوضح أن “القوات العراقية دمرت أربع مضافات للتنظيم الإرهابي، وأكملت تطهير 10 قرى جنوب غرب قضاء البعاج”. وأشار إلى أن “العمليات العسكرية لاتزال مستمرة لحين تطهير وتأمين المناطق الصحرواية في الجزيرة والبادية التابعة لمحافظة نينوى وصولاً إلى الحدود السورية”.

الى ذلك، أصيب مواطنان عراقيان اثنان، إثر انفجار استهدف مركز محافظة نينوى، شمال العاصمة بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن اعتداء إرهابي بواسطة دراجة نارية مفخخة “صغيرة الحجم” مركونة في منطقة” الدواسة”، بالجانب الأيمن لمدينة الموصل “مركز محافظة نينوى، شمال العراق”. وأضافت الخلية، أن الاعتداء أسفر عن إصابة شخصية بجروح. وشهدت مدينة الموصل، في الرابع من الشهر الجاري، تفجيرا مماثلا بواسطة دراجة نارية أيضا، في منطقة المجموعة الثقافية، وأسفر عنه إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون تفجيرات وعمليات اختطاف وقتل، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عام.