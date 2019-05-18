الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية وتسقط طائرة مسيرة إسرائيلية

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات: تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة. حيث ذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة “سانا” السورية الرسمية أن “وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها”.

من جهة اخرى، أكد مصدر أمني سوري مساء امس الاول أن وسائط الدفاع الجوي السوري “تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها”. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المصدر الأمني السوري ، لم تذكر اسمه، قوله إن “الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق”.

ميدانيا، أحبط الجيش السوري محاولات تسلل إرهابيين باتجاه النقاط العسكرية والمواقع الآمنة ودمرت لهم أوكارا وعتادا متنوعا بريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي وذلك في إطار الرد على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد. وذكرت “سانا” أن وحدات الجيش أحبطت محاولة تسلل جديدة لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له على محور بلدة المصاصنة باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي الغربي. وبينت الوكالة السورية أن وحدات الجيش قضت بعد اشتباكات عنيفة على معظم أفراد المجموعة الإرهابية المتسللة فيما تقهقر الباقون باتجاه خطوطهم الخلفية في عمق ريف إدلب الجنوبي. وفي الريف الشمالي الغربي أفاد المراسل بتدمير وحدات الجيش عبر ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ أوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي الصهرية والعميقة والقضاء على عدد من الإرهابيين. وأشارت “سانا” أن وحدات الجيش قضت أيضا بضربات صاروخية ومدفعية على إرهابيين من “جبهة النصرة” ودمرت لهم أوكارا وتحصينات في قرى وبلدات حيش وخان شيخون وكفرسجنة ومعرحرمة والهبيط بريف إدلب الجنوبي.

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