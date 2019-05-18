أمير قطر يزور الكويت اليوم

الكويت ـ وكالات: ذكر تقرير اخباري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر سوف يصل اليوم الأحد إلى الكويت. ووصفت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” زيارة امير دولة قطر والوفد المرافق له بـ”الأخوية” حيث يقدم فيها التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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