الدفاع المدني تخمد حريق داخل محطة بستنة الحويجة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "رجال دفاع مدني بمحافظة كركوك اخمدوا حادث حريق نشب داخل محطة بستنة الحويجة العائدة الى وزارة الزراعة".
واضافت انه "تم اخماد الحريق بسرعة فائقة وانقاذ اكثر من ١٠٠ دونم من البساتين"، مشيرا الى ان "الخسائر اقتصرت على احتراق دونم ونصف فقط".
يذكر ان سبب اندلاع الحريق في محطة بستنة الحويجة هو عبث أطفال قرب البساتين.
واضافت انه "تم اخماد الحريق بسرعة فائقة وانقاذ اكثر من ١٠٠ دونم من البساتين"، مشيرا الى ان "الخسائر اقتصرت على احتراق دونم ونصف فقط".
يذكر ان سبب اندلاع الحريق في محطة بستنة الحويجة هو عبث أطفال قرب البساتين.
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