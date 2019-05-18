مكتب الصدر يصدر بيانا بشأن الاعتداءات على بعض ائمة الجمعة





وحذر المكتب "من هذه الاعمال الفوضوية التي ينفخ في نارها اعداء التيار الصدري لتمزيقه، وايكال مسالة محاسبة الفاسدين الى اللجنة التي قررها الصدر"، مشيرا الى انه "اذا كانت هناك اتهامات مدعومة بالدليل فليتوجهوا الى لجنة جمع المعلومات حصرا والكف عن المهاترات الجانبية". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، ان "بعض المندسين والجهلة الذين يحاولون ركوب موجة الاصلاح من اجل نشر الفوضى وافشال مشروع الاصلاح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وكان من ذلك ما بلغنا من اعتداء على بعض ائمة الجمعة في بعض المحافظات بالاتهامات العارية من الدليل".وحذر المكتب "من هذه الاعمال الفوضوية التي ينفخ في نارها اعداء التيار الصدري لتمزيقه، وايكال مسالة محاسبة الفاسدين الى اللجنة التي قررها الصدر"، مشيرا الى انه "اذا كانت هناك اتهامات مدعومة بالدليل فليتوجهوا الى لجنة جمع المعلومات حصرا والكف عن المهاترات الجانبية".

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