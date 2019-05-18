التجارة تصدر بيانا بشأن حرائق حقول الحنطة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تدين باشد العبارات قيام تنظيم داعش باضرام النار في حقول الحنطة في قريتي بردي سبي وعلي ره ش في سهل قراج بقضاء مخمور"، معتبرة ان "ذلك استهدف ارهابي لامن البلاد الغذائي".وطالبت الوزارة نقلا عن الوزير محمد هاشم العاني وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بـ"التحرك بتعقب تلك الجماعات الارهابية وحماية امن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول"، معربة عن رفضها لـ"تعرضهم الى ابتزاز العصابات الارهابية".

وشددت الوزارة "على وجوب تدخل قيادة العمليات في نينوى والقوات الامنية المنضوية تحت قيادتها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الاجرامية التي تستهدف امن المواطن العراقي الغذائي والبلاد البلاد الغذائي".



واضرم عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي النيران في حقول الحنطة والشعير في قريتي بردي سبي و علي ره ش بمنطقة سهل قَراج في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.