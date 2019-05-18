اندلاع حريق كبير في الرياض بكركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في محاصيل للحنطة ضمن ناحية الرياض بمحافظة كركوك، ما ادى الى الحاق اضرار بالمحاصيل دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحرائق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحرائق"، مشيرا الى ان "اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".
يشار الى ان الحرائق طالت مساحات واسعة من حقول بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والاراضي المجاورة لسبايكر بخسائر مادية كبيرة.
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