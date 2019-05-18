رئيس وزراء النمسا يعلن عن انتخابات مبكرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشار النمساوي سيباستيان كورتز

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عن اجراء انتخابات مبكرة بعد أن أجبر نائبه، الزعيم اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراخه، على الاستقالة ما ينهي الائتلاف بين الطرفين.

وقال كورتز "اقترحت على رئيس الجمهورية إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن". واظهرت تقارير إعلامية الجمعة أن شتراخه حسب شريط فيدو تم تداوله، وعد بعقود عامة في مقابل الحصول على مساعدة من رجل اعمال روسي قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في النمسا عام 2017.