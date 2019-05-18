دول عربية تحذر رعاياها من السفر إلى إيران والعراق المقيمين سرعة المغادرة

أطلقت دول عربية تحذيرات لرعاياها من السفر الى ايران والعراق بالتزامن مع التوتر الحاصل بين ايران وامريكا.
واطلقت البحرين تحذيرا لرعايها من السفر وأن السبب يعود الى أن الأوضاع "غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار".
ولم تورد الوزارة في بيانها تفاصيل محددة بشأن طبيعة التهديد.
والبحرين من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، ودأبت على اتهام إيران بالعبث بأمن المنطقة وإثارة الاضطرابات.
يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة.
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