المعارضة الإيرانية تعلق على التعيينات في قيادة الحرس الثوري وتكشف أسماء 11 سجيناً

علقت المعارضة الإيرانية على التعيينات الأخيرة في قيادة قوات الحرس الثوري المصنف إرهابيا في أمريكا وكشف أسماء 11 سجينًا سياسيًا اعتقلوا في أواخر أبريل من هذا العام.وقال بيان للمعارضة إن نظام الملالي لجأ مرة أخرى إلى تصعيد حملات القمع، خوفًا من وضع المجتمع المحتقن الموشك للانفجار، وهو يشعر بالقلق إزاء عواقب إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب وفرض العقوبات الجديدة عليه.

وأضافت: تعيين كبير السفاحين إبراهيم رئيسي رئيسا للسلطة القضائية وتعيين الحرسي سلامي قائدًا لقوات الحرس، والحرسي فدوي نائبًا للأخير، والحرسي نقدي مساعدا للقائد العام لقوات الحرس للشؤون التنسیقیة وهؤلاء الثلاثة هم آكثر عناصر الحرس هستريًا وشراسة لقوات حرس نظام الجهل والجريمة، يأتي لتشكل حلقات من المحاولات اليائسة لخامنئي للحد من أزمة السقوط التي أصابت نظام الملالي كله.

وتابعت المعارضة الإيرانية أن نقل العناصر الوحشية للحشد الشعبي من العراق إلى المناطق المنكوبة بالسيول والفيضانات، وإطلاق دوريات ليلية و«دوريات أمن المناطق» المسماة دوريات رضويون وموجة جديدة من الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة بين مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كجزء من التدابير القمعية لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين لمنع انتفاضات شعبية.

وكشفت فيما يلي أسماء 11 من المعتقلين في أواخر أبريل على النحو التالي:

نعمت الله حكيمي كياسرايي (46 عامًا)، طهران

سالار إسكندر زاده (29 عامًا)، طهران

حميد رضا حدادي (36 عامًا)، كرمانشاه

داريوش حسيني (65 عامًا)، ماهشهر

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محمد خطيب نيا (28 عامًا)، خرم آباد

رضا نبوي (24 عامًا)، سمنان

محسن حسيني (23 عامًا)، مع شقيقيه، نيشابور

محمود سلامي (25 عامًا)، نيشابور

شكوه مجد (55 عامًا)، نيشابور

وسبق وأن أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في 23 أبريل 2019 أسماء 28 من المعتقلين السابقين.