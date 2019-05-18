وزارة الإعلام السعودية تحيل أسامة سالمين للتحقيق بعد فيديو مسيء

أعلنت وزارة الإعلام السعودية إحالة "أسامة سالمين" للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت الوزارة أن أنها تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم. Advertisements وانتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي للمدعو سالمين تضمن إساءة للمملكة العربية السعودية وللمرابطين. وسالمين مواطن يمني ينتمي إلى محافظة حضرموت ويعيش في مدينة جدة. وأثار مقطع أسامة سالمين غضب واستياء كثير من السعوديين على مواقع التواصل.

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