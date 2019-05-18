مسئول عسكري أمريكي: لدينا معلومات مقلقة بشأن إيران

أكد ماك ثورنبيري الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي،

أنه "مقتنع" بوجود سبب للقلق حيال الأنشطة الإيرانية الأخيرة، موضحًا أن المعلومات

والتحذيرات التي تم جمعها تثير قلقًا أكبر من الأنشطة والمضايقات الإيرانية المتواصلة

في الخليج العربي والمنطقة المحيطة".

وقال خلال تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لا أعتقد أن هذا هو الأمر المعتاد.. إنه سبب لقلق أكبر.. ويرتبط جزء كبير من هذا القلق بتعرض الأمريكيين للاستهداف".

وطالب عدة نواب بارزين للحصول على مزيد من المعلومات من الإدارة الأمريكية بعدما سحبت موظفيها غير الضروريين من العراق، في إطار التوترات المتصاعدة مع طهران.

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وطلب المشرعون تحديدًا من الإدارة توضيح المعلومات الاستخباراتية التي تلقوها بشأن إيران، التي تبرر الإرسال السريع لحاملة طائرات وقاذفات إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، في هذا الوقت.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي: إن الخطوة جاءت ردا على عدد من المؤشرات المقلقة المتصاعدة والتحذيرات.

لكن أوضح ثورنبيري أن جلستي الإحاطة التي شارك فيهما، إحداهما لمسؤولين بالقيادة المركزية الأمريكية والأخرى لمسؤولي هيئة الأركان المشتركة، جعلته مقتنعا أن الإدارة تقوم بالخطوات الصحيحة.

وكان 3 مسؤولين أمريكيين قد كشفوا عن أن المعلومات الاستخباراتية التي تسببت في تصعيد البيت الأبيض تحذيراته بشأن تهديد إيراني كان مصدرها صور لصواريخ على زوارق صغيرة في الخليج العربي، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، في تقرير نشرته الخميس، أن صوراً جوية تظهر صواريخ مُجمعة بالكامل أثارت مخاوف حول استهداف البحرية الأمريكية من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني.