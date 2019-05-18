شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعي التركي: «زكي» لم ينتحر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أثار تقرير الطبيب الشرعي الذي فحص جثمان زكي مبارك، الذي قتله الأمن التركي في سجن بإسطنبول، وزعم انتحاره، حفيظة وغضب أهالي المغدور به، إذ اكتفى الطبيب حسام طوقان المنتدب من سفارة فلسطين بالقاهرة بكتابة بضع كلمات قال فيها: «الجثة متحللة ولا يمكن إعادة تشريحها مجدداً».

وقال الدكتور زكريا مبارك شقيق القتيل الفلسطيني؛ بحسب ما نقل عنه موقع «العربة نت» اليوم (السبت)، إن التقرير وبهذه الكلمات لا يفيدنا قانونياً في انتزاع حق القتيل من النظام التركي، بل ينسف هذا الحق تماماً، لذا رفضناه ورفضنا صدوره من الأساس، مؤكداً أن السفارة استجابت لطلبهم وتم إلغاء كتابة التقرير.

وأضاف أن مندوباً من السفارة الفلسطينية اتصل به وطلب منه ضرورة نقل الجثة إلى غزة، وبعد رفضه، تراجعت السفارة، وتم الإبقاء على الجثة إلى حين صدور قرار من النائب العام المصري بإعادة تشريح الجثمان من عدمه.

وتقدمت أسرة القتيل مبارك بطلب رسمي للنائب العام المصري نبيل صادق لإعادة تشريح الجثمان، وبيان حجم الإصابات وآثار التعذيب، وتحديد سبب الوفاة الفعلي. وكشفت أن تقرير الطب الشرعي التركي نسف وكذب رواية النظام، وأكد أن سبب الوفاة جروح وإصابات بالجسد وليس بسبب الشنق أو الانتحار.