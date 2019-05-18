شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: المجلس العسكري والمعارضة وجهاً لوجه.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"( الخرطوم) أعلن المجلس العسكري السوداني الحاكم اليوم (السبت)، استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير (المعارضة) غداً (الأحد) بالقصر الجمهوري. أعلن المجلس العسكري السوداني الحاكم اليوم (السبت)، استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير (المعارضة) غداً (الأحد) بالقصر الجمهوري. وكانت مصادر سودانية رجحت استئناف المفاوضات التي علقت الخميس الماضي، بعدما نفذت عملية إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة، أقامتها المعارضة.



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