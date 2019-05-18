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سلامة يبحث الأزمة الليبية مع مسؤولين أمريكيين

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جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، خلال زيارة إلى واشنطن استمرت ثلاثة أيام، مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس الوضع في ليبيا.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهوده المكثفة الهادفة لترميم موقف دولي موحد يساعد ليبيا للخروج من محنتها الراهنة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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