شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة يبحث الأزمة الليبية مع مسؤولين أمريكيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، خلال زيارة إلى واشنطن استمرت ثلاثة أيام، مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس الوضع في ليبيا.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهوده المكثفة الهادفة لترميم موقف دولي موحد يساعد ليبيا للخروج من محنتها الراهنة.
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