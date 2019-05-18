روحاني.. العبد المطيع للمرشد الأعلى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سعت وسائل الإعلام الغربية في فترة من الفترات إلى تصوير الرئيس الإيراني حسن روحاني على أنه «معتدل» أو «إصلاحي»، وخلصت خطأ إلى أن إعادة انتخابه في مايو 2017 ستكون نذيرا للإصلاحات الاجتماعية المحلية ونهجا أكثر توفيقا للسياسة الخارجية.

حقق انتصارا بنسبة 57% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، عندما هزم منافسه المتشدد الأساسي إبراهيم الريسي والمرشحين الخمسة الآخرين الذين سمح لهم بالخروج من أكثر من 1600 متقدم.

تجاهلت التوصيفات الأوروبية حقيقة روحاني الحقيقية كخادم مخلص للثورة في إيران، مكرس للحفاظ على نظامه القمعي، وعلى هذا النحو، بات روحاني مدافعا نشطا عن أكثر جوانب إيران إثارة للقلق، بما في ذلك مساعيه النووية والصاروخية الباليستية غير المشروعة، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجدول أعماله في الهيمنة الإقليمية.

الحفاظ على القمع

وبينما وعد روحاني بحملته الانتخابية بضمان رفع جميع العقوبات غير النووية المتبقية ضد إيران، إلا أنه أوضح لاحقا أنه ليس لديه مصلحة في كبح الأنشطة الإيرانية الإقليمية الخبيثة، والتي تظل العقبة الرئيسية أمام إيران بالكامل.

وفي 22 مايو تعهد بتحد «بأن على المسؤولين الأمريكيين أن يعلموا أنه كلما احتجنا إلى اختبار صاروخي باليستي تقنيا، فسنفعل ذلك ولن ننتظر إذنهم»، وذلك بحسب عدد من الصحف العالمية منها الجارديان.

إن تصريحات روحاني الداعمة للحرس الثوري الإيراني، والمضي قدما في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير المشروع تقوض الادعاءات المستمرة بأنه «معتدل» أو «إصلاحي»، فروحاني لا يدعم تحويل إيران إلى مجتمع أكثر انفتاحا وليبرالي، في أحسن الأحوال هو براغماتي يقدم دعما خطابيا لإصلاحات اجتماعية واقتصادية محدودة كصمام أمان للحد من عدم الرضا العام عن نظام فشل ماديا في تحسين حياة مواطنيه.

ويظل هدف روحاني الأساسي هو الحفاظ على النظام القمعي الإيراني القائم على مبادئ الخمينية، وهي أيديولوجية تستند إلى السلطة الدينية المطلقة في الحكومة ورفض التدخل والنفوذ الغربيين.

ولاية روحاني

شهدت ولاية روحاني الأولى مزيدا من التدهور في حالة حقوق الإنسان، والتقدم في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وزيادة القتال في سوريا واليمن وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط. يجب ألا يتم قبول المجتمع الدولي بسبب حجة روحاني في الاعتدال، بل يجب عليه بدلا من ذلك الاستمرار في صد الأنشطة الإيرانية الخبيثة التي من المحتمل أن تتسارع فقط خلال فترة ولايته الثانية.

في 28 ديسمبر 2017، اندلعت الاحتجاجات على السياسات الاجتماعية والاقتصادية لإدارة روحاني في مشهد، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد، حيث سرعان ما تظاهر كثير من المتظاهرين ضد النظام الإسلامي الثوري الإيراني نفسه، وقد تم قمع الاحتجاجات في نهاية المطاف من قبل السلطات الإيرانية بعد إجراء أكثر من 3000 عملية اعتقال وقتل نحو 20 محتجا، بحسب البي بي سي.

تهديد المتظاهرين

قدم روحاني نفسه بلغة تصالحية مع المتظاهرين الذين يدافعون عن حقوقهم في الاحتجاج السلمي، لكنه هدد «ستستجيب الأمة بأنفسها للمثربين ومخالفي القانون.. ستتعامل أمتنا مع هذه الأقلية التي تهتف بشعارات ضد القانون ورغبات الناس، وإهانة مقدسات وقيم الثورة».

خلال حملة إعادة انتخابه، وجه روحاني انتقادات إلى الحرس الثوري الإيراني والمؤسسة المتشددة، وأعرب عن أمله في أن تسمح الظروف بالإفراج عن السجناء السياسيين، ودعا إلى رفع مستوى النساء والأقليات في الأدوار الإدارية على المستوى الوطني.

ومنذ إعادة انتخابه، تجاهل إلى حد كبير الدوائر الانتخابية التي وضعته في السلطة، وسعى بدلا من ذلك إلى المصالحة مع المتشددين. وأشاد روحاني بالحرس الثوري، وشكل حكومة متشددة خالية من تمثيل الأقليات، وتجاهل محنة السجناء السياسيين، بحسب واشنطن بوست.

تواطؤ وإرهاب

خلال حياته السياسية الطويلة، شغل روحاني كل المناصب العليا في النظام، بما في ذلك مستشار الأمن القومي لرئيسين مختلفين، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ممثل المجلس البرلمان وعضو مجلس الخبراء وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام وعضو مجلس الدفاع الأعلى، وبحسب عدد من المواقع الإخبارية فمنذ مولد الجمهورية الإيرانية في 1979، وضع روحاني نفسه في قلب عملية صنع القرار السياسي في النظام الإيراني:

كان متواطئا في تطوير البرنامج النووي الإيراني.

تأسيس إيران كدولة راعية رئيسية للإرهاب.

دعمها بوحشية للديكتاتور السوري بشار الأسد.

قمع الشعب الإيراني.

لقد أتم روحاني الآن فترة ولاية كاملة وتولى قيادة عمليات الإعدام، وزيادة تدهور حقوق الإنسان الإيرانية، والنهوض ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية غير المشروعة، وتسريع دعم إيران للإرهاب والتدخل الإقليمي. من الواضح أن روحاني «من داخل النظام»، ليس خادما معتدلا، بل خادما فخورا بالقائد الأعلى وزعيم نظام متطرف.

إخلاص لا يتزعزع

وصف بأنه «من الداخل النهائي للنظام»، يختبئ وراء ستار من الخطاب «المعتدل»، لكنه كان دائما خادما مطيعا للزعيم الأعلى علي خامنئي، حيث تمتد الصداقة الوثيقة بين روحاني وخامنئي لأكثر من أربعة عقود. على عكس الزعماء الآخرين الذين وصفوا بأنهم إصلاحيون أو معتدلون مثل الرئيس السابق محمد خاتمي، فإن روحاني «لم يخرج مطلقا عن السلطة أو نعمة خامنئي الطيبة»، لذلك كان روحاني صامتا بشكل متوقع عندما شن النظام حملة قمع وحشية ضد المحتجين الذين تظاهروا ضد انتخابات يونيو 2009 المزيفة.

في حين ظهرت توترات بين خامنئي وروحاني خلال انتخابات 2017، حيث كان الأول ينتقد علانية سجل روحاني الاقتصادي وتفضيله للمشاركة الاقتصادية مع الغرب، فإن هذه التوترات هي اختلافات تكتيكية إلى حد كبير.

يعتقد خامنئي أن إيران تحتاج إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للحفاظ على النظام، بينما يعتقد روحاني أن هناك حاجة إلى التجارة والاستثمار الأجنبي، وبالنسبة لأولئك الذين يرون هذه الأمور كدليل على وجود اختلافات جوهرية بين روحاني، ما يسمى المعتدلين، والمتشددين، من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن روحاني لم يكن مسموحا له بالترشح من قبل المرشد الأعلى ومجلس صيانة الدستور لولا وضعه الداخلي والالتزام الصارم بالأيديولوجية والسياسات الراديكالية للجمهورية الإيرانية.

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تفاخر روحاني بالتقدم النووي الإيراني

تولى روحاني منصبه بسجل حافل في استخدام المفاوضات النووية مع الغرب لتأمين التنازلات في الوقت الذي يخصص فيه الوقت لدفع برنامج إيران النووي غير المشروع، وبين عامي 2003 و2005، شغل منصب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، حيث أوقفت إيران موقتا أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

ويسلط بعض المحللين والمحللين الغربيين الضوء على هذه الفترة كدليل على شخصية روحاني «المعتدلة»، لكنه نقل قصة مختلفة تماما، ففي خطاب ألقاه عام 2004 أمام المجلس الأعلى للثورة الثقافية، تفاخر روحاني بالتقدم النووي الإيراني خلال تعليق إيران الموقت لأنشطة التخصيب، حيث قال «اتفقنا فقط على تعليق الأنشطة في تلك المناطق التي لم تكن لدينا فيها مشكلات فنية، بينما كنا نتحدث مع الأوروبيين في طهران كنا نركب معدات في أجزاء من المرفق في أصفهان. في الواقع، من خلال خلق بيئة هادئة، كنا قادرين على إكمال العمل في أصفهان. اليوم، يمكننا تحويل الكعكة الصفراء»، بحسب موقع راديو فرادا.

وتؤكد هذه التعليقات أن الهدف الرئيسي لروحاني في مفاوضات الاتحاد الأوروبي الثلاث هو مجرد كسب الوقت للنهوض ببرنامج إيران النووي، بدلا من الدخول في حل وسط حقيقي. وفقا لمنطق روحاني الخاص «يجب أن نتحلى بالصبر ونجد أنسب وقت للتخلص من التعليق، وإذا تمكنا ذات يوم من إكمال دورة الوقود النووي ورأى العالم أنه ليس لديه خيار أمام أننا نملك التكنولوجيا، فإن الوضع سيكون مختلفا».

مسلسل صعود روحاني

أغسطس 2013 إلى الوقت الحاضر

تم انتخاب حسن روحاني رئيسا لجمهورية إيران في يونيو 2013، وتولى هذا المنصب في أغسطس، وقام بحملة انتخابية من أجل الرئيس بسبب وعود بتوسيع الحريات المدنية والإصلاح الاقتصادي، لكن وضع حقوق الإنسان في إيران تدهور أكثر تحت قيادته، مع تصاعد عمليات الإعدام وتزايد قمع الصحفيين والمعارضين ومزدوجي الجنسية والأقليات.

عضو جمعية الخبراء

من 1999 إلى الوقت الحاضر

مجلس الخبراء هو هيئة تداولية تضم 86 مقعدا من المجاهدين، مكلفة بانتخاب المرشد الأعلى لإيران والإشراف على أنشطته. حسن روحاني عضو في الجمعية منذ 1998، شغل منصب رئيس اللجنة السياسية والاجتماعية لمجلس الخبراء من 2001 إلى 2006 ومن 2013 حتى الآن، وكعضو في مجلس الإدارة ورئيس مكتب الجمعية من 2006 إلى 2008.

عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام

من 1991 حتى الآن

هو مجلس إداري من 28 مقعدا يعينه المرشد الأعلى ويلعب دورا استشاريا مهما لآية الله الحاكمة، وروحاني يرأس اللجان السياسية والدفاعية والأمنية التابعة للمجلس.

مجلس الأمن القومي الأعلى

سكرتير 1989 إلى 2005، عضو 2005 حتى الآن

يعمل حسن روحاني حاليا كواحد من الممثلين الشخصيين للزعيم الأعلى في النخبة، والمجلس الأعلى للأمن القومي المكون من 12 عضوا، ومن 1989 إلى 2005 شغل منصب أمين المجلس.

ومجلس الأمن القومي مسؤول عن صياغة السياسة النووية الإيرانية، على الرغم من أن تنفيذ السياسة يخضع لموافقة المرشد الأعلى. خلال فترة رئاسته للمجلس، كان روحاني متواطئا في تفجير إيران عام 1994 للمركز الثقافي في بوينس آيرس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا، وتفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية عام 1996، والذي أدى إلى مقتل 19 من طياري الولايات المتحدة. تم إنشاء منشآت إيران النووية غير المشروعة في أراك وناتانز وأصفهان سرا خلال فترة تولي روحاني منصب أمين المجلس.

وخلال فترة توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، كان حسن روحاني متورطا في حملة دموية احتجاجا على احتجاج طلاب الجامعات المؤيدين للديمقراطية في يوليو 1999. في خطاب ألقاه أمام حشد مؤيد للنظام، أعلن روحاني بجدية «لقد تلقينا أمرا ثوريا حاسما لسحق بلا رحمة ونصب تذكاري» الاحتجاجات الطلابية، التي اعتبرت على نطاق واسع أنها «بلانش» انتقائية تجيز لفيلق الحرس الثوري وميليشيات الباسيج إطلاق العنان للعنف غير المقيد لقمع الانتفاضة الأولى. وصف روحاني المتظاهرين بأنهم «أعداء الدولة»، وهي تهمة حملت تهديدا بالإعدام. أدى تحريض روحاني إلى مقتل أكثر من عشرة طلاب، في حين تم اعتقال أكثر من 1000 وتعذيب المئات. 70 طالبا اختفوا ببساطة في حملة فعالة بلا رحمة، بحسب التلجراف البريطانية.

كبير المفاوضين النوويين

من أكتوبر 2003 إلى أغسطس 2005

إن تورط روحاني في قرار إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم موقتا عام 2004، فهم خطأ على أنه دليل على توجهه السياسي المعتدل. وظهر ككبير المفاوضين الإيرانيين مع الاتحاد الأوروبي، وأكد قدرته على الاستفادة ببراعة من قوة الخطابة التصالحية لإخفاء عزم خامنئي على مواصلة توسيع البرنامج النووي الإيراني، وتفاخر روحاني نفسه باستخدام غطاء المفاوضات لكسب الوقت لجهود التخصيب الإيرانية غير المشروعة.

مستشار الأمن القومي للرئيس

1989 إلى 1997 ومن 2000 إلى 2005

كان مستشار الأمن القومي لكل من الرئيس رفسنجاني والرئيس خاتمي، وفي مقابلة أجرتها معه قناةABC News عام 2002، أظهر روحاني أنه من المؤيدين بشدة للسياسة الخارجية الإيرانية المتطرفة القائمة على المقاومة للولايات المتحدة، وادعى روحاني أن علاقات إيران مع الولايات المتحدة كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وأن السياسة الأمريكية تجاه إيران سعت بقوة إلى تغيير النظام كنتيجة للضغط من قبل اللوبي الصهيوني.

المناصب العسكرية

1983 إلى 1991

كان عضوا في المجلس الأعلى للدفاع من عام 1983 إلى عام 1988، والمجلس كان مسؤولا عن إدامة الحرب الإيرانية العراقية حتى بعد تحرير جميع الأراضي الإيرانية، على الرغم من التكلفة البشرية الباهظة للحرب.

وفي عام 1988، تمت ترقية روحاني إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان رئيسا للجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لدعم الحرب من 1986 إلى 1988، وقائد قوات الدفاع الجوي الإيراني من 1985 إلى 1991، من بين مهام أخرى.

عضو الجمعية الاستشارية

1980 إلى 2000

عمل روحاني كعضو برلماني في المجلس، الهيئة التشريعية الوطنية الإيرانية، لمدة 20 عاما. خلال فترة ولاياته الخمس، شغل منصب نائب رئيس ورئيس لجنة الدفاع ورئيس لجنة السياسة الخارجية.

الأنشطة الثورية

1960 إلى 1979

كطالب في المدرسة ورجل دين شاب، أصبح من أتباع الخميني في الستينات من القرن الماضي، وأصبح متحدثا باسم رجل المنفى في سن الـ 16.

في مذكراته، يروي روحاني التسلل إلى العراق في سن الـ 18 عاما لمقابلة الخميني للمرة الأولى، وضعت نشاطات روحاني التخريبية تحت إشراف الأجهزة الأمنية للشاه، مما دفع روحاني للانضمام إلى الخميني في المنفى بباريس خلال السنوات الأخيرة التي سبقت الثورة عام 1979.

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