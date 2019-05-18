شكرا لقرائتكم اليمن.. مقاتلات التحالف تقصف قيادات حوثية في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، 4 غارات متفرقة أسفرت عن خسائر بشرية وتدمير آليات للحوثيين، وتم استهداف قيادات حوثية أثناء تواجدهم في أحد المنازل في منطقة البداح بمديرية عبس، كما دمرت الغارات مدفع عيار 23 مضاد للطائرات، ومركبة عسكرية كانت بحوزة تجمعات حوثية غرب منطقة المخابي في مستبأ، وكذلك مدفع عيار 37 في جبل مَشعَر جنوب غرب مديرية مستبأ.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش اليمني بدعم من التحالف تمكن من تطهير عدد من القرى التابعة لمديرية مستبأ في محافظة حجة.

وأضاف المصدر أن الجيش نفذ هجوماً على مواقع الميليشيات أسفر عن تحرير قرى الحمراء والهله والحضن والحقف وجبل الحضن، جنوب غرب مديرية مستبأ.

وتأتي التحركات الجديدة لقوات الجيش بالتزامن مع إسناد جوي لمقاتلات التحالف، استهدفت تجمعات حوثية وآليات عسكرية، في مواقع متفرقة من مديريتي مستبأ وعبس شمال محافظة حجة.