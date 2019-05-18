اعتذار من أميركا للعراق بعد قصف مقاتلاتها بالخطأ عربة عسكرية في كركوك

قدمت الولايات المتحدة اعتذارًا رسميًا للعراق بعد قصف مقاتلاتها بالخطأ عربة عسكرية بمحافظة كركوك، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين.
وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان، أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوي هود زار اليوم مقرها في بغداد.
وأوضح أن هود قام بهذه الزيارة "لتقديم التعازي والاعتذار من قبل الحكومة الأميركية" إلى قيادة الشرطة الاتحادية، إثر حادث مقتل منتسب وجرح اثنين آخرين من اللواء الـ 11، الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بتاريخ 24 نيسان "خطأ من قبل طائرات التحالف".
يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت في 24 نيسان الماضي، تشكيل لجنة تحقيقية بمقتل منتسب وإصابة اثنين بقصف لطائرات التحالف الدولي عربة عسكرية تابعة للشرطة الاتحادية.
وأوضحت أن الحادث وقع "خلال قيام طائرات التحالف بعملية إسناد لقطاعات جهاز مكافحة الإرهاب أثناء تنفيذ عملية إنزال في قرية الدب، التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".
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