روحاني: لسنا جاهزين للتفاوض مع واشنطن في الظروف الراهنة ولن نستسلم أمام أي ترهيب

جدد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ تأكيده أن بلاده غير جاهزة للتفاوض مع ​الولايات المتحدة​ بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض ​واشنطن​ عقوبات اقتصادية على ​طهران​ بسبب برنامجها النووي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني، قوله، خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، "إننا أهل التفاوض والمنطق، ولدينا القوة في هذا الشأن، وقد وافق ​العالم​ بأسره على أن إيران قادرة على التفاوض والاتفاق مع القوى الست الكبرى.. لكن ادعاء الجانب الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات يعد واهيًا. لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".

وشدد روحاني على "أننا لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" عمن وصفته بأنه "مسؤول رفيع المستوى" في ​الإدارة الأميركية​، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ منفتح لبدء الحوار مع القادة الإيرانيين، قائلا: "نجلس أمام الهاتف". لكنه ذكر أن الإدارة الأميركية لم تر حتى الآن أي مؤشرات على أن طهران تستجيب لدعوة ​البيت الأبيض​ للتواصل.

وكان ترامب قد اتهم يوم الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، "وسائل الإعلام الكاذبة" بإضرار مصالح الولايات المتحدة عبر نشر أخبار مزيفة حول إيران، معتبرًا أن طهران قد لا تفهم لهذا السبب ما الذي يحدث حقيقة.