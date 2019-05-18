رئيس وزراء أستراليا: حكومتنا حققت نتيجة مذهلة في الانتخابات

أكّد رئيس الوزراء الاسترالي ​سكوت موريسون​ أن حكومته "حققت نتيجة مذهلة في انتخابات اليوم مما يؤهلها للاحتفاظ بموقعها على نحو لم يكن متوقعًا"، مضيفَا أنه يهدي "النصر للأستراليين الذين ساندوه".

وقال أمام حشد كبير من أنصاره المنتمين لحزب الأحرار "لطالما آمنت بالمعجزات".

ويذكر أن ​الحكومة​ الائتلافية على وشك الفوز ب​الانتخابات​ العامة بعد إحصاء أكثر من نصف الأصوات السبت إلا أنه من غير الواضح إن كانت تلك النسبة ستؤمن لها أغلبية واضحة. وتتناقض تلك النتائج مع استطلاعات الرأي التي سبقت الاقتراع وتوقعت فوز ​حزب العمال​ المعارض المنتمي ليسار الوسط.

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وكان الناخبون في ​استراليا​ قد أدلوا بأصواتهم في انتخابات اتحادية أشارت التوقعات فيها إلى عودة حزب العمال إلى السلطة بعد ست سنوات في المعارضة وحملة وضع فيها ​التغير المناخي​ والإصلاح الضريبي على رأس أولويات برنامجه.

وجعل رئيس الوزراء سكوت موريسون الإدارة الاقتصادية محور حملة ائتلافه المحافظ بين الحزب الوطني وحزب الأحرار الذي يحكم البلاد منذ 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت إجباري في استراليا، وكان استطلاع أخير أجرته مؤسسة نيوزبول يوم الجمعة قد أظهر تقدم حزب العمال بحصوله على 51.5 في المئة مقابل 48.5 في المئة للائتلاف الحاكم.