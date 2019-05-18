شرطة مكة تعلن القبض على مطلق النار في الطائف

كشف المتحدث الرسمي باسم شرطة ​مكة المكرمة​ الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي، أنه "إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه أمس الجمعة، عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة السيارات "ساهر" بطريق "الباحة-الطائف" ل​إطلاق نار​، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف من تحديد هوية المتهم والقبض عليه"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفتت شرطة مكة إلى أن "المتهم في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه"، مشيرة إلى أنها "بهذا الإعلان تريد أن تؤكد حرص ​وزارة الداخلية السعودية​ على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن ​الأجهزة الأمنية​ ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".