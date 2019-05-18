الملك سلمان يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية في مكة يوم 30 أيار

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد "قمتين خليجية وعربية في مكة الـ 25 من رمضان الموافق 30 أيار"، مشيرًا إلى أنهما "ستبحثان الاعتداءات الأخيرة قبالة ​الإمارات​ وفي ​السعودية​". يذكر أن دعوة الملك سلمان لعقد القمتين الخليجية والعربية تأتي بالتزامن مع ​القمة الإسلامية​.

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