إصابة أربعة اشخاص في البداوي بسبب خلاف شخصي

أصيب أربعة أشخاص في اشكال وقع قبل قليل في جبل البداوي، أمام صيدلية الأسرى، على خلفية اشتراك كهرباء، وهم الفلسطينيون: محمد الشيخ الذي نقل إلى المستشفى الحكومي نظرا لاصابته البالغة، وابنه حسن وياسر الحديري ونقلا إلى مستشفى مستشفى الهلال في مخيم البداوي، واللبناني خضر أحمد شحادة الذي نقل إلى المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس.
وتعمل القوى الأمنية على تطويق الإشكال وملاحقة المشاركين فيه لتوقيفهم.
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