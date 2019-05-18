إصابة أربعة اشخاص في البداوي بسبب خلاف شخصي

أصيب أربعة أشخاص في اشكال وقع قبل قليل في جبل البداوي، أمام صيدلية الأسرى، على خلفية اشتراك كهرباء، وهم الفلسطينيون: محمد الشيخ الذي نقل إلى ​المستشفى الحكومي​ نظرا لاصابته البالغة، وابنه حسن وياسر الحديري ونقلا إلى مستشفى مستشفى الهلال في ​مخيم البداوي​، واللبناني خضر أحمد شحادة الذي نقل إلى ​المستشفى الإسلامي​ الخيري في ​طرابلس​.

وتعمل ​القوى الأمنية​ على تطويق الإشكال وملاحقة المشاركين فيه لتوقيفهم.