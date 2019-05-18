الحريري استقبل الرسام الشاب شربل حلال وتسلم منه لوحتين

في سياق دعم الشباب والمواهب الصاعدة استقبل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الرسام اللبناني الشاب شربل حلال، الذي قدم لرئيس الحكومة خلال لقائه في دارته في ​بيت الوسط​، لوحتين الاولى لها معنى كبير وترمز الى الراحل ​رفيق الحريري​، والثانية تبرز شخصية الحريري بالاسود والابيض.

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