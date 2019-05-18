نقباء المهن الحرة في الشمال: ما صدر عن الأسمر ورفاقه لا يوحي بانتمائهم إلى المدرسة النقابية

أعلن نقباء ​المهن الحرة​ في ​طرابلس​ و​الشمال​، نقيب المحامين محمد المراد، نقيب المهندسين بسام زيادة، نقيب الاطباء عمر عياش، ونقيبة أطباء الأسنان رلى ديب خلف، بيانا مشتركا، أعلنوا فيها أنهم "وبعد سماعهم الفيديو"، وما تلفظ به رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ "والحركات التي صدرت عن رفاقه المؤيدة لسلوك رفيقهم الأسمر، يرفضون رفضا مطلقا، وبشدة ماصدر عن الأسمر ورفاقه، وأقل ما يقال بأنه تصرف لا يوحي بالثقة ولا بالإحترام، لا بل يشكل اعتداء واضحا على شخصية قلما تجتمع حولها الشخصيات ومعاني القيم والنبل والإخلاص للوطن، صاحب الغبطة الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وأكد النقباء أن "هناك أخلاقيات نقابية، وأدبيات مهنية تفرض على النقابيين التحلي بها سلوكا وممارسة سرا وعلانية، وان ما صدر عن السيد الأسمر ورفاقه من تصرفات لا يوحي إطلاقا بانتمائهم إلى المدرسة الأخلاقية النقابية".