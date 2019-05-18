العسكريون المتقاعدون دعوا الزملاء وعائلاتهم إلى الاعتصام الاثنين في خيمة رياض الصلح

أعلنت "هيئة التنسيق للعسكريين المتقاعدين وعوائل الشهداء"، في بيان، أنها "عقدت اجتماعا موسعا في خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح، وأن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ اعتصام مركزي بعد غد الاثنين، على أن يكون التجمع أمام خيمة الشهداء في ساحة رياض الصلح. وسيعلن التوقيت والهدف المتفق عليه، مساء الغد".
ودعت "جميع الزملاء العسكريين المتقاعدين من كافة الأسلاك العسكرية والأمنية وفي كافة المناطق" إلى "البقاء على جهوزية عالية، والعمل على تحفيز أكبر عدد من الزملاء للتحرك عند تحديد ساعة الصفر"، متمنية على "من يستطيع اصطحاب عائلته وأبنائه، أن يفعل ذلك، لما لهذا العمل من رمزيه خاصة".
وختمت بالتأكيد ان "حقوقنا التي اكتسبناها بالدم والعرق، خط أحمر".
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