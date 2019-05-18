أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​، في حديث لوكالة "​رويترز​" أن "​الحكومة​ تعتزم إصدار سندات خزينة بحدود 11 تريليون ليرة، وبفائدة 1%". وأشار إلى أن "خفض تكلفة خدمة الدين سيتم، بالتنسيق مع ​البنك المركزي​ و​المصارف​، بمجرد إقرار ​الموازنة​". وكان خليل قد أمل أن تنتهي الحكومة من البحث في الموازنة العامة نهار غد الاحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليل: الحكومة تعتزم إصدار سندات خزينة بحدود 11 تريليون ليرة وبفائدة 1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.