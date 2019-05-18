اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان مضيها في الإضراب العام والشامل في كافة الإدارات العامة حتى إشعار آخر، وهي إذ تحيي جميع الموظفين على وقفتهم الشجاعة في إضراب يوم الجمعة، فإنها تدعوهم إلى المزيد من الصلابة والوحدة والتماسك ورفع الصوت في سبيل الدفاع عن حقوقهم.
كما دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الموظفين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح بدءًا من الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠ أيار 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة: ماضون بالإضراب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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