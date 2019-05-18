الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة: ماضون بالإضراب العام

اعلنت الهيئة الإدارية ل​رابطة موظفي الإدارة العامة​ في بيان مضيها في ال​إضراب​ العام والشامل في كافة الإدارات العامة حتى إشعار آخر، وهي إذ تحيي جميع الموظفين على وقفتهم الشجاعة في إضراب يوم الجمعة، فإنها تدعوهم إلى المزيد من الصلابة والوحدة والتماسك ورفع الصوت في سبيل الدفاع عن حقوقهم.

كما دعت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، الموظفين إلى المشاركة بكثافة في الاعتصام في ​ساحة رياض الصلح​ بدءًا من الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ‪٢٠ أيار 2019.