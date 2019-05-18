الحريري: نسعى لانهاء الموازنة غداً او بعد غد على ابعد تقدير

أعلن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال حفل رمضاني في الطريق الجديدة، "اننا نسعى في مجلس الوزراء لإقرار موازنة باسرع وقت ممكن، تخفض العجز، على ان تنتهي من الجلسات غدا او بعد غد، على ابعد تقدير ".

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