إخلاء سبيل مؤسس حركة 6 أبريل في اتهامه بإتلاف سيارة مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، مساء اليوم السبت، بإخلاء سبيل أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل على ذمة التحقيقات في اتهامه بإتلاف سيارة أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب.

واستمعت النيابة لأقوال "ماهر" في المحضر رقم 2083 لسنة 2019 جنح القطامية، كمتهم بإتلاف سيارة أحد الأشخاص، كما تم سماع أقواله كمجني عليه بتعرضه للضرب وتلف سيارته من شاكيه.

واتهم أحد الأشخاص مؤسس حركة 6 أبريل بالتعدي عليه بالضرب وإتلاف سيارته على خلفية حادث تصادم بينهما بمدينة القطامية.

ويقضي أحمد ماهر عقوبة المراقبة الشرطية 3 سنوات كعقوبة تبعية لسجنه 3 سنوات بقضية "حصار محكمة عابدين" التي قضى عقوبته بها.