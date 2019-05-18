قذائف صاروخية وطائرات مسيرة نحو قاعدة حميميم

أفاد النظام السوري أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها مجموعات مسلحة.
وأعلن التلفزيون السوري التابع للنظام، السبت، أن هذه الجماعات أطلقت "قذائف صاروخية وطائرات مسيرة على قاعدة حميميم، وريفي جبلة والقرداحة"، قرب مدينة اللاذقية الساحلية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة
يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء السورية "سانا"، التابعة للنظام أن الدفاعات الجوية استهدفت "أجساماً مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها مساء الجمعة.
كما ذكرت، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "وسائط الدفاع الجوي اكتشفت أهدافاً
من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: "سُمع دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجم عن استهداف محيطها بعدة صواريخ إسرائيلية". وأضاف: "سُمعت أصوات 3 انفجارات شديدة على الأقلّ في جنوب وجنوب غربي العاصمة. أحد الانفجارات شوهِد وَميضُها غرب جرمانا، ولا يُعلم ما إذا كانت ناجمة عن تصدّي الدفاعات الجوّية".
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