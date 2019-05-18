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النمسا تتجه لإجراء انتخابات مبكرة

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قالت مصادر في حزب الحرية اليميني المتطرف إن البلاد تتجه لإجراء انتخابات مبكرة بعد استقالة هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي، يوم السبت، بسبب نشر

تسجيل مصور يظهر فيه وهو يناقش عقودا حكومية مع سيدة أعمال روسية مقابل مساعدته سياسيا، حسبما أفادت وكالة
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الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه).

وأدى نشر اثنتين من وسائل الإعلام الألمانية لهذا التسجيل إلى أزمة عميقة للحكومة النمساوية إذ شكك كثيرون في قدرة المستشار النمساوي زيباستيان كورتس المحافظ على قيادة ائتلاف حكومي يضم حزب الحرية اليميني.

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