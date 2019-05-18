طائرة إف-16 تسقط فوق مبنى بولاية كاليفورنيا الأميركية

أفادت وسائل إعلام محلية أن طائرة إف-16 مقاتلة سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أدى إلى نشوب حريق. أدى إلى نشوب حريق. وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي). وأضاف للصحيفة أن الحريق "لم يكن كبيراً"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي إصابات على الأرض.

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