الحرس الثوري: أميركا تنهار بضربة واحدة كبرجي التجارة

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن بلاده تخوض حربا استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء إيران.

وأضاف سلامي أن هذه الحرب مزيجٌ من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب.

وأوضح قائد الحرس الثوري أن أميركا أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة"، مضيفا أن "الأميركيين يواجهون نطاقا واسعا من الأخطار التي

لا يعرفونها".

والجمعة، قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة في انتظار تواصل إيران لكنها لم تصلها منها أي رسائل بعد تشير لاستعدادها لقبول مقترحات ترمب بعقد محادثات مباشرة.

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وأضاف المسؤول لمجموعة صغيرة من الصحافيين "نجلس بجانب الهاتف ولم نتلق

ردا من إيران على محادثات مباشرة".

وأضاف "نعتقد أن علينا أن نخفض التصعيد والدخول في مفاوضات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال الأربعاء، إنه "واثق" أن إيران "سترغب قريباً في إجراء محادثات" مع واشنطن، وذلك خلال تغريدة له على حسابه في "تويتر".

ونفى ترمب أيضاً أي "خلاف داخلي" في الإدارة حول "سياسة الحزم (التي ينتهجها) في الشرق الأوسط"، وقال: "يتم التعبير عن آراء مختلفة واتخاذ القرار النهائي والحاسم، إنها عملية بسيطة جداً".