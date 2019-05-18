صواريخ إسرائيلية تستهدف مقراً لقوات النظام السوري في القنيطرة

استهدفت صواريخ أطلقتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت، مقراً لقوات النظام السوري في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في اعتداء تكرر لليوم الثاني على التوالي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن "طائرات سورية أطلقت من الجولان المحتل ثلاثة صواريخ على الأقل، استهدف إثنان منها مقر اللواء تسعين، بينما أسقطت الدفاعات السورية صاروخاً ثالثاً".

واللواء 90 هو أحد أبرز ألوية الجيش السوري، ويتولى الإشراف على محافظة القنيطرة، وسبق أن تم استهدافه سابقاً من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها، "دخول أجسام غريبة من الأراضي المحتلة في أجواء المنطقة الجنوبية، والمضادات الأرضية تتعامل معها" من دون أي تفاصيل أخرى.

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ويعد هذا الاعتداء الثاني غداة إعلان دمشق ليل الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية "لأهداف معادية قادمة من اتجاه القنيطرة".

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واستهدفت الصواريخ الجمعة بحسب "المرصد" منطقة الكسوة جنوب غرب دمشق، والتي تضم مستودعات أسلحة تابعة للقوات الإيرانية وميليشيات "حزب الله".

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيات "حزب الله".