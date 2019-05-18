رئيس وزراء النمسا يدعو لانتخابات برلمانية مبكرة

أعلن المستشار سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، ورئيس حزب الشعب الحاكم، إنهاء التحالف الحاكم مع حزب "الحرية" وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وجاء اعلان المستشار كورتس بفسخ التحالف الحاكم وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، بعدما أعلن نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته هاينز شتراخه رئيس حزب الحرية، استقالته من جميع مناصبه السياسة والحزبية واعترافه بارتكاب "سلوك غير مسؤول".

ويأتي قرار رئيس الوزراء النمساوي بعد مفاوضات مكثفة جرت وسط تظاهرات جماهيرية بمشاركة رؤساء أحزاب المعارضة التي طالبت كورتس بإنهاء التحالف الحاكم مع حزب "الحرية" والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.