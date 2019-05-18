التصدي لمحاولة شرطة الاحتلال اقتحام مصلى "الأقصى القديم"

تصدى مصلون فلسطينيون اليوم السبت، لأفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي الذين أرادوا اقتحام مصلى "الأقصى القديم" في المسجد الأقصى المبارك.
وحاول أفراد من شرطة الاحتلال خلال جولتهم في المسجد الأقصى المبارك، اقتحام "الأقصى القديم" بأحذيتهم، ليتصدى لهم عشرات المصلين، ومنعوهم من الدخول بأحذيتهم.
وانتشر ضباط وأفراد من شرطة الاحتلال في الأقصى، وفي ساحة المصلى القبلي والقديم، وقاموا بتصوير المصلين المتواجدين.
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