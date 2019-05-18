بانون: فوز الشعبويين في أوروبا يدعم فرص إعادة انتخاب ترامب

قال ستيف بانون، مستشار الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه إذا ما تمكن الشعبويون من الفوز بأكثر من 30 في المئة من أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري هذا الشهر، فإن ذلك سيعطي دفعة لجهود إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بانون قوله في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، إن نتيجة هذه الانتخابات ستكون حاسمة بشكل خاص في فرنسا، إذ سينظر إلى الانتخابات البرلمانية على أنها بمثابة استفتاء على الرئيس إيمانويل ماكرون و "رؤيته لأوروبا".

ويقدم بانون نفسه على أنه مستشار غير رسمي للأحزاب الشعبوية، وكان قد قضى الأشهر الأخيرة في أوروبا في محاولة لبناء ائتلاف قومي.

وتتساوى فرص فوز حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمى إليه الرئيس الفرنسي، وحزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبين في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات الأوروبية.

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وكشف استطلاع رأي لمؤسسة "هاريس" نشرته اليوم صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن حزب لوبان سيحصل على 5.23 في المئة من أصوات الناخبين الفرنسيين، بينما سيحصل حزب "الجمهورية إلى الأمام" بزعامة ماكرون على 5.22 في المئة.

يشار إلى أن بانون أنشأ مؤسسة "ذا موفمنت" وهي مؤسسة تتخذ من بروكسل مقراً لها وتسعى لتوفير دعم انتخابي للأحزاب الشعبوية التي تنحاز للسيادة الوطنية والمناهضة للهجرة.