"إكسون موبيل" تجلي الأجانب من حقل البصرة النفطي في العراق

قال مسؤول عراقي كبير وثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" اليوم السبت، إن شركة "إكسون موبيل" أجلت جميع موظفيها الأجانب، وعددهم نحو 60 شخصاً، من حقل "غرب القرنة 1" النفطي في العراق.

ويأتي الإجلاء بعد أيام قليلة من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، نظراً لوجود تهديد من إيران المجاورة أو وكلائها في المنطقة.

وقال إحسان عبد الجبار رئيس "شركة نفط البصرة" العراقية المالكة للحقل، إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإجلاء، مضيفاً أن العمل مستمر بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون. وذكر أن الإنتاج لا يزال عند 440 ألف برميل يومياً.

وقال عبد الجبار، إن "انسحاب شركة إكسون موبيل هو إجراء احترازي ومؤقت، ليس لدينا أيّ مؤشرات حول مخاطر، الوضع آمن ومستقر جداً".

وترتبط "إكسون موبيل" بعقد طويل الأجل مع "شركة نفط البصرة" لتطوير الحقل بهدف زيادة إنتاجيته. وأحجمت الشركة عن تأكيد عملية الإجلاء.

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ولكن المصادر وهم موظف في شركة أمن متعاقدة مع "إكسون"، ومسؤول نفط عراقي، وموظف في شركة نفط أجنبية، قالوا إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.

وقال مسؤول في شركة أمن خاصة تشرف على الإجلاء "تم إجلاء 28 موظفاً ليلة الأمس إلى المطار، والباقين إلى المخيم وتم إجلاؤهم اليوم إلى المطار، ولم يبق بالحقل أي موظفين (أجانب)".

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ويأتي هذا بعد أيام على تحذير الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى العراق، وطلب السفارة الأميركية في بغداد من موظفيها غير الأساسيين المغادرة، إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية معلومات أمنية استخباراتية أفادت في وقت سابق باحتمال حصول تهديد إيراني للقوات الأميركية في المنطقة.