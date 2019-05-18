السودان: المجلس العسكري يعلن استئناف التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير" غداً

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، عن اسئناف التفاوض مع إعلان "قوى الحرية والتغيير" يوم غداً الأحد.

ولم يورد البيان الصادر عن إدارة الإعلام في المجلس العسكري، ونشر على صفحة المجلس في "فيسبوك"، أية تفاصيل إضافية.



وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت يوم الأربعاء الماضي، لمدة 72 ساعة، وذلك بقرار من المجلس العسكري، على خلفية احتجاجه على ما اعتبره تصعيداً من قبل قوى "الحرية والتغيير"، رغم التقدّم الذي حصل في عملية التفاوض.



واتفق المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، خلال المفاوضات بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على مهام وصلاحيات كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات. وبذلك، لم يتبق أمام الطرفين سوى الاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين.



وأكد مصدر في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أن توفير "البيئة المناسبة" قد تحقق طوال الأيام الماضية، عبر إزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرق.



وأعلن بيان صادر عن "قوى الحرية والتغيير"، بأنّه وبعد التشاور مع هيئة "سكك حديد السودان" سيستمر فتح خط سكة الحديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودان المختلفة، خصوصاً الغربية منها، وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم بعد غد الاثنين، داعياً جميع الثوار إلى الابتعاد عن خط سكك الحديد أثناء الساعات المحددة.



المصدر: العربي الجديد